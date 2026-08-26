4 Pasangan Shio dengan Kecocokan Cinta Terbaik Menurut Astrologi Tionghoa

Pasangan shio dengan kecocokan cinta terbaik menurut astrologi tionghoa./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Astrologi Tionghoa memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kecocokan cinta antara dua orang.
Beberapa pasangan shio dikenal memiliki kecocokan sangat baik sehingga berpotensi membangun hubungan yang harmonis.
Kecocokan ini dipercaya turut memengaruhi keberuntungan finansial, kesuburan, karier, dan keharmonisan keluarga pasangan.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (26/8), dijelaskan enam pasangan shio dengan kecocokan cinta terbaik menurut astrologi Tionghoa secara lengkap.
1. Shio Tikus dan shio Naga
Orang bershio Tikus cenderung pemalu dan lebih nyaman berada di belakang layar dalam kesehariannya.
Sementara orang bershio Naga dikenal berani, ekspresif, dan memiliki daya tarik yang sangat kuat.
Naga mampu membuat Tikus keluar dari zona nyaman sekaligus mengagumi kecerdasan pasangannya tersebut.
Meski terlihat Naga mendominasi hubungan, keduanya sebenarnya berada dalam posisi setara dari segi kecerdasan.
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Jawa Pos
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