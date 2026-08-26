Ramalan Asmara Zodiak Libra Rabu, 26 Agustus 2026: Jangan Biarkan Kekhawatiran Menguasai Hubungan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/coolvector)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Rabu, 26 Agustus 2026, mungkin terasa lebih berat secara emosional dibandingkan biasanya.
Kekhawatiran mengenai hubungan dapat muncul lebih kuat sehingga Libra perlu menjaga pikiran tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Libra bisa saja mulai memikirkan berbagai persoalan dalam hubungan secara lebih mendalam hingga membuat kekhawatiran terasa semakin besar.
Hal kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui percakapan mungkin berubah menjadi sesuatu yang terus memenuhi pikiran apabila Libra memilih memendamnya.
Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hubungan sedang berada dalam kondisi buruk hanya berdasarkan perubahan kecil dalam sikap pasangan.
AstroTalk menggambarkan kekhawatiran mengenai hubungan dapat terasa lebih kuat sehingga Libra perlu menjaga pikiran tetap tenang dan mencari kejelasan sebelum mengambil kesimpulan.
Jika pasangan terlihat lebih pendiam atau sedang sibuk dengan urusannya sendiri, berikan kesempatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi.
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Jawa Pos
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