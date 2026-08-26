Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.25 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Rabu, 26 Agustus 2026: Jaga Fokus dan Energi

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)

JawaPos.com - Karier Gemini pada Rabu, 26 Agustus 2026, terlihat cukup aktif dan mungkin membutuhkan energi lebih besar dibandingkan biasanya.

Pekerjaan yang padat dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, tetapi Gemini tetap perlu menjaga batas agar produktivitas tidak membuat tubuh terlalu lelah.

Berikut ramalan karier zodiak Gemini pada Rabu, 26 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyebut pekerjaan belakangan terasa menuntut sehingga Gemini perlu berhati-hati terhadap tanda-tanda kelelahan akibat aktivitas yang terlalu padat.

Gemini mungkin memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu berdekatan. Jika semuanya dikerjakan tanpa menentukan prioritas, tekanan pekerjaan dapat semakin terasa dan membuat konsentrasi menurun.

Karena itu, Gemini sebaiknya mengatur pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan menyelesaikan tugas yang paling penting terlebih dahulu.

Jangan memaksakan diri untuk selalu memberikan hasil sempurna apabila kondisi tubuh sudah mulai menunjukkan tanda kelelahan. Menjaga kualitas pekerjaan tetap penting, tetapi kesehatan juga merupakan bagian dari keberhasilan profesional.

Ada hal menarik yang dapat terjadi di lingkungan kerja karena seorang rekan kemungkinan datang kepada Gemini untuk meminta nasihat atau pandangan mengenai suatu persoalan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Zodiak yang Bakal Makin Bersinar dalam Karier dan Keuangan pada 27 Agustus 2026 - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Bakal Makin Bersinar dalam Karier dan Keuangan pada 27 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.33 WIB

Ingin Bahagia dalam Karier? Hindari 8 Kesalahan yang Sering Menjebak - Image
Lifestyle

Ingin Bahagia dalam Karier? Hindari 8 Kesalahan yang Sering Menjebak

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Sabar Hadapi Rekan Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Sabar Hadapi Rekan Kerja

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.29 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore