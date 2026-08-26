Ramalan Asmara Zodiak Gemini Rabu, 26 Agustus 2026: Lepaskan Beban Masa Lalu

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Rabu, 26 Agustus 2026, mengajak pemilik zodiak ini untuk melihat kembali bagaimana pengalaman masa lalu memengaruhi cara memandang hubungan saat ini.

Gemini perlu memberi ruang bagi perasaan baru tanpa terus membandingkannya dengan cerita yang sudah berlalu.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Rabu, 26 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini yang masih lajang mungkin sudah bertemu dengan seseorang yang menarik, tetapi sebagian hati masih terikat pada cerita yang sebelumnya belum benar-benar selesai.

Perasaan seperti ini cukup wajar, terutama apabila hubungan sebelumnya meninggalkan kenangan yang kuat atau persoalan yang belum mendapatkan penutupan.

Namun, Gemini perlu menyadari bahwa terus membawa masa lalu ke dalam hubungan baru dapat membuat kesempatan untuk menemukan kebahagiaan menjadi lebih sulit.

Jika seseorang baru hadir dalam kehidupan Gemini, berikan kesempatan untuk mengenalnya tanpa terus membandingkan dengan orang dari masa lalu.