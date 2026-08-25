Bagaikan Anak Emas, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Tak Mudah Putus

Ilustrasi seseorang yang tak kenal hidup sulit
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran. Perhitungan yang memadukan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang.
Primbon Jawa mengenal berbagai gambaran mengenai watak dan potensi seseorang berdasarkan weton kelahirannya. Salah satunya adalah sosok yang dianggap mempunyai aura ningrat, yakni pribadi yang dipercaya memiliki wibawa, mudah mendapatkan kepercayaan, serta mempunyai peluang meraih kehidupan yang mapan.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, lingkungan, dan berbagai faktor lainnya.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton yang dalam ramalan primbon Jawa disebut memiliki karakter dan keberuntungan layaknya kalangan ningrat. Berikut uraiannya:
Jumat Legi kerap digambarkan sebagai weton yang mempunyai pembawaan berwibawa. Pemilik weton ini dipercaya mampu membuat orang lain merasa segan sekaligus nyaman ketika berada di dekatnya.
Salah satu kelebihannya adalah kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang. Relasi yang luas tersebut dipercaya dapat menjadi salah satu jalan terbukanya berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan maupun usaha.
Dalam perjalanan karier, Jumat Legi disebut memiliki peluang untuk memperoleh bantuan atau dukungan pada saat yang tepat. Kesempatan yang muncul pun bisa datang dari orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu dikenal.
Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi dengan kemampuan berpikir yang kuat. Mereka dipercaya cepat memahami keadaan dan mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum menentukan langkah.
Karakter tersebut membuat weton ini sering dikaitkan dengan kemampuan melihat peluang, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Ketika memperoleh penghasilan, mereka juga disebut cenderung mampu mengelolanya secara hati-hati.
Dalam ramalan primbon, perjalanan karier Rabu Pahing digambarkan dapat berkembang secara bertahap. Ketekunan dan kecermatan menjadi modal yang membantu mereka mempertahankan pencapaian dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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