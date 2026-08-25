Ramalan Keuangan Capricorn pada Selasa, 25 Agustus 2026: Waspadai Risiko dan Jaga Tabungan

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Selasa, 25 Agustus 2026, perlu mendapat perhatian lebih serius.

Peluang finansial mungkin muncul, tetapi tidak semuanya aman untuk langsung diambil.

Capricorn sebaiknya tidak terburu-buru mengejar keuntungan sebelum memahami risiko yang mungkin menyertai setiap keputusan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

AstroTalk mengingatkan adanya kemungkinan kerugian sehingga Capricorn perlu menimbang setiap kesempatan secara hati-hati. Jangan mudah tergoda oleh tawaran yang terlihat mampu menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Capricorn sebaiknya memeriksa informasi secara menyeluruh sebelum mengeluarkan uang. Jika ada peluang investasi, pelajari instrumen tersebut terlebih dahulu. Perhatikan potensi keuntungan sekaligus risiko yang mungkin terjadi.

Jangan menggunakan uang yang sebenarnya dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari hanya demi mengejar keuntungan. Kondisi finansial yang aman tetap perlu menjadi prioritas, terutama ketika hasil dari sebuah peluang belum dapat dipastikan.