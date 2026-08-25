Bonus hingga Peluang Usaha, 6 Zodiak Ini Diprediksi Kebagian Rezeki Tak Disangka

Ilustrasi zodiak yang diprediksi dapat uang kaget di akhir bulan (freepik)
JawaPos.com – Penghujung bulan biasanya menjadi waktu ketika sebagian orang mulai lebih berhati-hati mengatur pengeluaran. Berbagai kebutuhan dan tagihan terkadang datang bersamaan ketika pemasukan belum bertambah.
Namun, ramalan zodiak menyebut kondisi tersebut tidak berlaku bagi semua orang. Ada sejumlah tanda zodiak yang diprediksi justru memperoleh pemasukan tambahan menjelang akhir bulan.
Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang tunai. Bentuknya bisa berupa bonus pekerjaan, hadiah, bantuan dari orang terdekat, hingga peluang usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan.
Dikutip dari kanal YouTube marcelwen, berikut enam zodiak yang diramalkan berpeluang mendapatkan uang dadakan di akhir bulan.
Virgo dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras dan mempunyai rasa tanggung jawab tinggi. Mereka cenderung serius ketika menyelesaikan pekerjaan, meski terkadang terlalu banyak berpikir mengenai berbagai kemungkinan.
Sifat gigih tersebut dalam ramalan kali ini dikaitkan dengan peluang mendapatkan tambahan pemasukan menjelang akhir bulan.
Virgo disebut berpeluang menerima bonus dari pekerjaan, pemberian dari pasangan, atau menemukan kesempatan baru yang dapat menghasilkan uang.
Tambahan rezeki tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Virgo untuk memenuhi kebutuhan yang tertunda atau menambah simpanan.
Pisces sering digambarkan mempunyai intuisi kuat, setia, dan gemar mempersiapkan segala sesuatu dengan matang.
Mereka juga cenderung lebih banyak bekerja dalam diam dibandingkan membicarakan rencana kepada orang lain. Karakter tersebut disebut dapat membantu Pisces menemukan peluang yang menguntungkan.
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Jawa Pos
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