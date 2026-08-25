Ramalan Zodiak Capricorn 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini menandai awal periode produktivitas bagi zodiak capricorn. Capricorn akan menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan perjalanan bisnis.
Rencanakan perjalanan ini dengan semua detail yang diperlukan untuk memastikan bahwa semuanya sukses.
Dilansir JawaPos.com dari laman Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn akhirnya menemukan prospek yang cukup menjanjikan untuk bertemu pasangan. Terkait karir, perkembangan positif di tempat kerja akan membuat capricorn siap menghadapi tantangan pekerjaan
Sementara itu, jaga kesehatan mata dengan mengonsumsi wortel dan buah-buahan yang kaya vitamin A. Terkait keuangan, rencanakan masa depan keuangan dengan mulai mencatat tujuan serta aspirasimu.
Cinta Capricorn
Jika sedang mencari pasangan, capricorn akhirnya menemukan beberapa prospek yang cukup menjanjikan. Capricorn mungkin tidak menemukan pasangan yang benar-benar tepat, dan mungkin tidak yakin dengan perasaan terhadap seseorang yang ditemui.
Tetapi setidaknya, beberapa orang yang menunjukkan bahwa seseorang yang tepat mungkin berada di dekat capricorn.
Karir Capricorn
Karir capricorn akan terlihat cemerlang hari ini, jadi berbanggalah. Capricorn berada di posisi yang sangat baik saat ini dalam hal karir.
Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan karir capricorn akan berkembang. Perkembangan positif ini akan membuat capricorn merasa siap menghadapi tantangan dalam pekerjaan.
Kesehatan Capricorn
Segala masalah pada mata harus segera ditangani. Terlalu banyak waktu di depan televisi dan komputer telah menyebabkan peningkatan stres pada mata.
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Jawa Pos
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