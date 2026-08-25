Ramalan Zodiak Libra Besok Rabu 26 Agustus 2026: Cinta Diuji dan Karier Menguras Energi

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Rabu 26 Agustus 2026, membawa perhatian pada kehidupan keluarga, hubungan asmara, pekerjaan, keuangan, dan kondisi kesehatan yang perlu dijaga dengan lebih baik.
Libra disarankan meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga karena dukungan dari orang-orang terdekat dapat membantu mengembalikan semangat ketika berbagai persoalan terasa semakin berat.
Dalam urusan percintaan, kekhawatiran mengenai hubungan mungkin terasa lebih kuat dari biasanya sehingga Libra perlu menghindari kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan tanpa mencari kejelasan.
Di bidang karier, pekerjaan dapat menguras energi, terutama bagi Libra yang bekerja di bidang pelayanan pelanggan dan harus menghadapi banyak orang sepanjang hari.
Sementara itu, urusan keuangan sebaiknya dikelola dengan hati-hati karena keputusan investasi properti atau saham lebih baik tidak dilakukan secara terburu-buru.
Kondisi kesehatan juga membutuhkan perhatian, khususnya bagi Libra yang pernah mengalami gangguan pernapasan.
AstroTalk mencatat mood Libra berada dalam kondisi Tired dengan angka keberuntungan 0.
Kehidupan asmara Libra pada Rabu, 26 Agustus 2026, mungkin terasa lebih berat secara emosional dibandingkan biasanya.
Libra bisa saja mulai memikirkan berbagai persoalan dalam hubungan secara lebih mendalam hingga membuat kekhawatiran terasa semakin besar.
Hal kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui percakapan mungkin berubah menjadi sesuatu yang terus memenuhi pikiran apabila Libra memilih memendamnya.
Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hubungan sedang berada dalam kondisi buruk hanya berdasarkan perubahan kecil dalam sikap pasangan.
AstroTalk menggambarkan kekhawatiran mengenai hubungan dapat terasa lebih kuat sehingga Libra perlu menjaga pikiran tetap tenang dan mencari kejelasan sebelum mengambil kesimpulan.
Jika pasangan terlihat lebih pendiam atau sedang sibuk dengan urusannya sendiri, berikan kesempatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Libra dapat memulai percakapan dengan cara yang lembut tanpa membuat pasangan merasa sedang diinterogasi.
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Jawa Pos
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