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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.44 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok 26 Agustus 2026: Banyak Pikiran, Waspadai Tekanan Kerja dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra 26 Agustus 2026 mengingatkan Anda untuk tidak terlalu larut dalam pikiran sendiri.

Keinginan untuk terus berkembang dan mendapatkan hasil terbaik memang baik, tetapi terlalu banyak berpikir justru dapat membuat pikiran lelah dan memicu emosi.

Menjaga ketenangan menjadi kunci agar Libra dapat menjalani hari dengan lebih nyaman.

Peruntungan Libra hari ini membutuhkan kesabaran dalam berbagai aspek kehidupan.

Tekanan pekerjaan mungkin meningkat, hubungan dengan pasangan perlu dijaga agar terhindar dari perdebatan, sementara peluang menambah penghasilan juga belum terlalu kuat.

Di sisi kesehatan, stres berpotensi memengaruhi kondisi fisik. Berikut ramalan Libra 26 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Libra kemungkinan menghadapi tekanan yang lebih besar. Banyaknya tugas dapat membuat Anda merasa kewalahan jika tidak mengatur pekerjaan dengan baik.

Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja juga penting. Hindari konflik atau kesalahpahaman karena dukungan dari orang di sekitar dapat membantu Anda menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih lancar.

2. Cinta

Editor: Hanny Suwindari
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