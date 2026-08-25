Ramalan Zodiak Cancer 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)
JawaPos.com - Temukan kenyamanan pada orang-orang di sekitarmu hari ini, zodiak cancer. Cobalah untuk tidak terlalu menganggap serius segala sesuatu. Jangan merasa perlu memendam masalah orang lain.
Mundurlah sejenak dari situasi apa pun yang menurutmu tidak benar. Cancer mungkin akan merasa percakapan dengan orang-orang baru sangat merangsang dan bermanfaat. Tetaplah waspada, tetapi jangan biarkan hal itu menghalangimu mendapatkan pengalaman baru.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 25 Agustus 2026.
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Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Zodiak cancer tidak perlu terlalu kecewa saat membutuhkan waktu lama untuk menemukan pasangan yang tepat. Terkait karir, cancer harus tetap fokus pada tanggung jawab dan tujuan pekerjaan.
Sementara itu, kembalilah ke jalur yang benar dengan menerapkan pola makan yang baik serta berolahraga. Terkait keuangan, bisnis berkembang pesat dan cancer akan memperoleh keuntungan yang besar.
Cinta Cancer
Cancer mungkin merasa sedikit kecewa terhadap beberapa calon pasangan yang ditemui, karena tidak sesuai harapan. Meskipun memiliki harapan tinggi, butuh waktu lama untuk menemukan pasangan yang tepat.
Cancer tidak perlu terlalu kecewa karena belum bertemu orang tersebut. Masih ada waktu, dan jika terus berusaha, cancer akan segera bertemu seseorang yang menarik.
Karir Cancer
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Jawa Pos
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