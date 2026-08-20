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Aulia Rahmi
Jumat, 21 Agustus 2026 | 03.31 WIB

6 Shio yang Diprediksi Dapat Suntikan Rezeki Agustus 2026, Ada Uang Tak Terduga dari Orang Dekat

Ilustrasi Shio Dapat Suntikan Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Dapat Suntikan Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Dalam ramalan shio, sejumlah pemilik shio disebut memiliki peluang memperoleh suntikan rezeki pada Agustus 2026.

Menariknya, sumber uang tersebut justru dikaitkan dengan orang terdekat yang datang membawa bantuan pada saat yang tidak disangka.

Ramalan ini juga menggambarkan karakter masing-masing shio yang disebut memiliki peluang tersebut.

Ada yang dikenal pekerja keras, setia, royal, memiliki banyak relasi, hingga mempunyai karakter gigih dalam mengejar sesuatu.

Sifat-sifat tersebut dipercaya dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan dan membuka peluang.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar penerima suntikan rezeki tersebut?

Berikut 6 shio yang dalam ramalan disebut berpeluang mendapatkan uang atau bantuan finansial dari orang terdekat pada Agustus 2026 dirangkum dari YouTube Marcel Wen.

1. Shio Kuda

Shio Kuda berada di urutan pertama dalam ramalan mengenai peluang mendapatkan suntikan rezeki pada Agustus 2026.

Pemilik shio ini digambarkan sebagai pribadi berjiwa petualang dan senang mencoba berbagai hal baru.

Keberanian mengambil pengalaman berbeda membuat Shio Kuda dikenal tidak mudah takut menghadapi tantangan.

Namun, karakter kuat tersebut juga memiliki sisi lain. Shio Kuda disebut cenderung keras kepala, memiliki ego cukup tinggi, dan terkadang ingin pendapatnya sendiri lebih banyak dipahami.

Meski demikian, pemilik shio ini digambarkan sebagai pekerja keras yang memiliki sifat royal kepada teman dan tidak segan berbagi ketika memperoleh rezeki.

Dalam ramalan, suntikan rezeki Shio Kuda disebut dapat berasal dari seseorang yang memiliki niat baik.

Bantuan tersebut bahkan berpotensi hadir ketika pemilik shio sedang menghadapi kebutuhan finansial tertentu.

Editor: Novia Tri Astuti
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