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Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.38 WIB

3 Weton yang Hidupnya di Sepanjang Tahun 2026 ini Selalu Dikejar Rezeki, Kekayaan Datang

Weton yang diramalkan hidupnya di sepanjang tahun 2026 ini selalu dikejar rezeki hingga akhirnya kekayaan datang menghampiri. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan hidupnya di sepanjang tahun 2026 ini selalu dikejar rezeki hingga akhirnya kekayaan datang menghampiri. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan perimbon, ada sejumlah pihak yang nasibnya di tahun 2026 punya kemungkinan berjalan dengan baik.

Beragam keistimewaan dan keuntungan dikatakan akan hadir hingga bila dimanfaatkan dengan baik, maka kemulian hidup sangat mungkin diperoleh.

Salah satu yang mungkin hadir bersama keberuntungan diyakini berupa kemudahan dalam memperoleh rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya di sepanjang tahun 2026 ini selalu dikejar rezeki hingga akhirnya kekayaan datang menghampiri.

1. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage diyakini memiliki jiwa yang membara.

Tidak heran mereka termasuk orang yang memiliki semangat daya juang tinggi dan kerap kali memiliki ambisi yang besar.

Tahun 2026 ini sendiri dikatakan akan menjadi tahun yang berpihak kepada mereka, saat jalan rezeki seperti dilapangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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