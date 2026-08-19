Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Dapat Keberuntungan Beruntun

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, setiap orang tentu memiliki waktu ketika perjuangan terasa berat dan hasil belum sesuai harapan. Namun, menurut ramalan astrologi Tionghoa, ada sejumlah shio yang dipercaya memasuki periode lebih menguntungkan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan kondisi keuangan.

Pada tahun ini, lima shio berikut disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keberuntungan. Kesempatan tersebut bisa muncul melalui perkembangan karier, bertambahnya pemasukan, relasi yang semakin luas, maupun peluang bisnis yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Ramalan ini tentu bukan kepastian masa depan, melainkan bagian dari kepercayaan dan tradisi astrologi Tionghoa.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Forecast Daily, berikut lima shio yang disebut memiliki prospek rezeki cukup cerah.

1. Shio Kuda Shio Kuda disebut menjadi salah satu pemilik peluang finansial paling menjanjikan. Karakternya yang ramah, terbuka, dan mudah membangun hubungan membuat mereka memiliki jaringan yang dapat mendukung perjalanan karier maupun bisnis.

Bantuan dari orang-orang di sekitar juga diprediksi menjadi salah satu faktor yang membuka jalan bagi datangnya kesempatan baru. Selama mereka mau terus berusaha dan tidak menyia-nyiakan peluang, kondisi keuangan berpotensi bergerak ke arah yang lebih baik.

2. Shio Babi Tahun ini membawa suasana yang cukup positif bagi Shio Babi. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, hubungan harmonis dengan energi keberuntungan tertentu dipercaya dapat membantu mereka melewati berbagai hambatan.

Peluang untuk mengembangkan karier dan memperluas hubungan profesional juga terbuka. Jika mampu memanfaatkan momentum tersebut dengan bijak, pemasukan Shio Babi disebut berpeluang mengalami peningkatan secara bertahap.

3. Shio Anjing Shio Anjing dikenal sebagai pribadi yang serius, teliti, dan memiliki etos kerja tinggi. Mereka tidak keberatan mengerahkan waktu serta tenaga lebih banyak ketika mengejar target yang sudah ditetapkan.