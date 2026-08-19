Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 19 Agustus 2026: Jaga Kehangatan Cinta

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/coolvector)
JawaPos.Com - Kehidupan asmara Capricorn pada Rabu, 19 Agustus 2026, membutuhkan perhatian yang lebih besar.
Hubungan yang awalnya dipenuhi rasa penasaran dan antusiasme mungkin mulai terasa lebih tenang karena pasangan telah memasuki fase yang lebih nyaman.
AstroTalk menggambarkan kondisi tersebut sebagai masa ketika gairah awal hubungan mulai mereda, sehingga diperlukan usaha dari kedua pihak untuk mempertahankan kedekatan.
Hubungan yang awalnya dipenuhi rasa penasaran dan antusiasme mungkin kini mulai terasa lebih biasa karena pasangan sudah memasuki fase yang lebih nyaman.
AstroTalk menggambarkan kondisi tersebut sebagai masa ketika gairah awal hubungan mulai mereda, sehingga diperlukan usaha dari kedua pihak untuk mempertahankan kedekatan.
Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, jangan langsung menganggap berkurangnya intensitas romantis sebagai tanda bahwa cinta telah hilang.
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Jawa Pos
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