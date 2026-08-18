Ramalan Karier Zodiak Capricorn Selasa, 18 Agustus 2026: Hati-Hati Bicara di Tempat Kerja

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Karier Capricorn pada Selasa, 18 Agustus 2026, meminta kehati-hatian dalam berkomunikasi.
Perkataan yang disampaikan tanpa pertimbangan dapat menimbulkan salah paham atau persoalan yang sebenarnya bisa dihindari.
AstroTalk secara khusus mengingatkan Capricorn agar berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara di tempat kerja.
Ketegasan tetap menjadi kekuatan, tetapi sebaiknya disertai sikap profesional dan kemampuan membaca situasi.
Karier Capricorn pada Selasa, 18 Agustus 2026, meminta kehati-hatian dalam berkomunikasi.
AstroTalk secara khusus mengingatkan Capricorn agar berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara di tempat kerja karena perkataan yang tidak dipertimbangkan dengan baik dapat menimbulkan persoalan.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang cukup tegas ketika menyampaikan pendapat.
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Jawa Pos
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