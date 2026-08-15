Ramalan Zodiak Virgo Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Cinta Diuji, Keuangan Seret

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo minggu ini, 17-23 Agustus 2026, mengingatkan agar tidak membiarkan rasa cemas dan tidak percaya diri menguasai pikiran.
Berbagai situasi yang muncul mungkin membuat Virgo merasa ragu terhadap kemampuan diri sendiri.
Namun, berpikir positif dan tetap percaya pada proses dapat membantu menghadapi tantangan dengan lebih baik.
Minggu ini Virgo perlu menjaga sikap dan tidak mudah terjebak dalam pikiran pesimistis.
Beberapa aspek kehidupan, seperti pekerjaan, hubungan asmara, keuangan, hingga kesehatan, membutuhkan perhatian lebih.
Dengan tekad yang kuat dan perencanaan yang matang, Virgo dapat melewati berbagai hambatan yang mungkin muncul.
Berikut ramalan lengkap zodiak Virgo mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan karier dan bisnis, Virgo perlu mengerjakan setiap tugas dengan penuh keteguhan.
Beberapa hambatan mungkin muncul ketika menjalankan tanggung jawab, tetapi hal tersebut dapat diatasi jika Virgo tidak mudah menyerah.
Tetap fokus pada tujuan dan selesaikan pekerjaan secara bertahap. Sikap disiplin dan tekun akan membantu Virgo menghadapi tekanan di tempat kerja.
2. Cinta
Hubungan asmara Virgo mungkin menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan. Persoalan rumah tangga atau keluarga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya ketegangan.
Virgo mungkin merasa kesulitan membuat pasangan memahami sudut pandangnya. Sebaiknya hindari memaksakan kehendak dan berikan ruang untuk saling mendengarkan agar masalah tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
3. Keuangan
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