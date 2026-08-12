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Aulia Rahmi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.18 WIB

4 Shio yang Diprediksi Punya Peluang Besar Mewujudkan Rezeki Berlimpah dan Menemukan Cinta

ilustrasi 12 Shio / freepik - Image

ilustrasi 12 Shio / freepik

JawaPos.com - Ada masa ketika perjuangan panjang terasa seperti belum menghasilkan apa-apa.

Berbagai rencana sudah disusun, pekerjaan telah dilakukan, bahkan doa terus dipanjatkan, tetapi hasil yang dinantikan belum juga terlihat.

Dalam pembacaan tarot dan ramalan shio, kondisi seperti ini disebut dapat memasuki fase perubahan ketika kesempatan baru mulai terbuka.

Memasuki Agustus 2026, empat shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan perkembangan positif, terutama dalam urusan rezeki dan asmara.

Keempatnya adalah Shio Tikus, Shio Monyet, Shio Macan, dan Shio Ayam. Masing-masing memiliki karakter dan gambaran keberuntungan yang berbeda.

Menariknya, keberuntungan yang dimaksud tidak selalu hadir dalam bentuk uang secara langsung.

Rezeki dapat berupa pekerjaan baru, peningkatan karier, peluang usaha, rumah, kendaraan, perjalanan, atau terbukanya jalan untuk menyelesaikan persoalan keuangan.

Dalam urusan cinta, peluangnya juga dapat muncul melalui pertemuan dengan pasangan yang sesuai hingga hubungan yang semakin serius.

Lantas, 4 shio apa saja yang disebut memiliki peluang besar mendapatkan rezeki dan cinta pada Agustus 2026?

Simak ulasan lengkapnya seperti yang dikutip dari kanal YouTube cs geteda pada Rabu (12/08).

Editor: Hanny Suwindari
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