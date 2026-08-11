Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 11 Agustus 2026 | 17.30 WIB

Ramalan Percintaan Zodiak Aquarius Selasa, 11 Agustus 2026, Ada Urusan yang Belum Selesai

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan percintaan zodiak Aquarius Selasa, 11 Agustus 2026 menunjukkan adanya urusan asmara yang belum benar-benar tuntas.

Perasaan lama, percakapan yang tertunda, atau persoalan dengan seseorang dari masa lalu mungkin kembali muncul dan membutuhkan penyelesaian.

Bagi Aquarius yang sedang menjalani hubungan maupun masih lajang, ramalan cinta hari ini menjadi momentum untuk lebih jujur terhadap perasaan sendiri.

Lantas, bagaimana perjalanan asmara Aquarius dan apa yang perlu diperhatikan agar urusan yang belum selesai tidak kembali mengganggu hubungan ke depan?

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan percintaan zodiak Aquarius untuk Selasa, 11 Agustus 2026. 

 Percintaan Zodiak Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius pada Selasa, 11 Agustus 2026, mengajak Aquarius untuk melihat kembali kondisi hati sebelum memutuskan membuka lembaran baru. 

Bagi Aquarius yang masih lajang, masa lalu mungkin masih menyisakan sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Hubungan Terasa Lebih Ringan! Ramalan Percintaan Zodiak Aries Selasa, 11 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Hubungan Terasa Lebih Ringan! Ramalan Percintaan Zodiak Aries Selasa, 11 Agustus 2026

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.09 WIB

Butuh Keterbukaan! Ramalan Percintaan Zodiak Taurus Selasa, 11 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Butuh Keterbukaan! Ramalan Percintaan Zodiak Taurus Selasa, 11 Agustus 2026

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.07 WIB

Peluang Menarik Bagi Lajang! Ramalan Percintaan Zodiak Gemini Selasa, 11 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Peluang Menarik Bagi Lajang! Ramalan Percintaan Zodiak Gemini Selasa, 11 Agustus 2026

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.04 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore