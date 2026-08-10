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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 10 Agustus 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa 11 Agustus 2026: Saatnya Hemat dan Menata Hati

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Selasa 11 Agustus 2026, membawa pesan agar Aquarius lebih menghargai perkembangan yang sudah berhasil dicapai sekaligus memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat. 

Ada rasa puas secara emosional karena beberapa usaha yang dilakukan mulai menunjukkan hasil, tetapi kondisi tersebut sebaiknya tidak membuat Aquarius lupa menjaga kesehatan. 

Tubuh tetap membutuhkan tidur yang cukup, sementara konsumsi kopi sebaiknya mulai dibatasi agar waktu istirahat tidak terganggu. 

Di sisi lain, urusan keuangan meminta Aquarius lebih berhati-hati karena keputusan investasi di pasar saham belum menjadi pilihan yang ideal.

Dalam kehidupan asmara, Aquarius yang masih lajang sebaiknya tidak buru-buru membuka hubungan baru sebelum benar-benar selesai dengan kisah masa lalu. 

Kenangan tentang mantan atau hubungan sebelumnya mungkin masih memengaruhi cara Aquarius melihat seseorang yang baru. 

Sementara itu, Aquarius yang sudah memiliki pasangan dapat memanfaatkan suasana hati yang lebih tenang untuk mempererat kedekatan. 

Karier juga membutuhkan pengendalian diri, terutama dalam urusan pengeluaran yang berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas profesional. 

Editor: Novia Tri Astuti
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