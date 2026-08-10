Bisa Ada Kerugian Tak Terduga, 3 Shio Ini Diprediksi Hadapi Masa Sulit

JawaPos.com – Memasuki Agustus 2026, sejumlah shio dalam ramalan astrologi Tionghoa disebut perlu lebih berhati-hati dalam menjalani berbagai aktivitas.

Bukan berarti bulan tersebut sepenuhnya membawa kesialan. Namun, beberapa shio diprediksi menghadapi situasi yang membutuhkan ketelitian lebih, terutama ketika menyangkut keuangan, pekerjaan, maupun hubungan dengan orang-orang terdekat.

Sikap terburu-buru dan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang disebut dapat membuka peluang munculnya masalah atau kerugian yang sebenarnya bisa dihindari.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tiga shio yang diprediksi perlu meningkatkan kewaspadaan pada Agustus 2026.

1. Shio Ular Pemilik Shio Ular diprediksi menghadapi bulan yang cukup dinamis. Berbagai situasi tidak terduga dapat muncul dan menguji kemampuan mereka dalam mengambil keputusan.

Sebagai pribadi yang dikenal cerdas dan memiliki strategi kuat, Shio Ular sebenarnya memiliki modal untuk menghadapi berbagai persoalan. Namun, rasa terlalu percaya diri justru bisa menjadi kelemahan apabila membuat mereka mengabaikan masukan dari orang lain.

Dalam urusan finansial, pemilik Shio Ular disarankan tidak terburu-buru mengambil keputusan besar. Risiko dapat muncul dari investasi yang dilakukan tanpa riset memadai, pengeluaran mendadak, maupun transaksi yang dilakukan karena terlalu percaya pada seseorang.

Karena itu, setiap tawaran yang terlihat menguntungkan sebaiknya diperiksa terlebih dahulu. Jangan hanya mengandalkan intuisi, tetapi pastikan keputusan juga didukung fakta dan perhitungan yang jelas.

Persoalan juga berpotensi muncul dalam hubungan sosial. Perbedaan pendapat kecil bisa berkembang menjadi konflik apabila komunikasi tidak dilakukan dengan baik.