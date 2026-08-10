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Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.49 WIB

Tak Disangka, 3 Shio Ini Diramal Tinggalkan Masa Sulit dan Sambut Kehidupan Baru

ilustrasi shio ular yang beruntung. (Freepik) - Image

ilustrasi shio ular yang beruntung. (Freepik)

JawaPos.com – Pertengahan Agustus 2026 dipercaya menjadi periode yang membawa perubahan bagi sejumlah shio.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang disebut berpeluang merasakan suasana baru dalam kehidupan. Perubahan tersebut dapat muncul melalui pertemuan, kesempatan, maupun kejadian tak terduga yang membuka jalan menuju pengalaman berbeda.

Ramalan seperti ini tentu tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Namun, bagi sebagian orang, prediksi shio dapat menjadi hiburan sekaligus bahan refleksi untuk lebih berani menyambut peluang yang datang.

Dilansir dari SunSigns, ramalan shio Agustus 2026 menunjukkan adanya sejumlah peluang dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut tiga shio yang dalam ramalan ini dikaitkan dengan fase baru dan kejutan positif.

1. Shio Monyet

Pertengahan Agustus dapat menjadi waktu bagi pemilik shio Monyet untuk melihat kehidupannya dari sudut pandang yang berbeda.

Setelah melewati berbagai situasi yang mungkin membuat pikiran terasa penuh, mereka berpeluang menemukan kembali semangat dan kepercayaan diri. Ada kemungkinan muncul sebuah pengalaman atau pertemuan yang membuat mereka kembali mengingat hal-hal yang sebenarnya ingin dikejar dalam hidup.

Shio Monyet dikenal memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Karakter tersebut dapat menjadi modal penting ketika harus menghadapi perubahan yang datang secara tiba-tiba.

Ramalan SunSigns untuk Agustus 2026 sendiri menyebut kehidupan asmara Monyet berada dalam kondisi yang menyenangkan, meski sektor karier dan finansial justru perlu dijalani dengan lebih hati-hati. Karena itu, peluang baru sebaiknya tetap disambut dengan pertimbangan matang, terutama sebelum mengambil keputusan besar terkait pekerjaan atau investasi.

2. Shio Naga

Shio Naga menjadi salah satu yang mendapatkan gambaran cukup cerah dalam ramalan Agustus 2026.

Periode ini disebut dapat membawa perkembangan positif dalam pekerjaan, bisnis, keuangan, maupun kehidupan pribadi. Bagi mereka yang sedang mengejar target tertentu, pertengahan bulan dapat menjadi momentum untuk bergerak lebih aktif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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