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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 4 Agustus 2026 | 20.25 WIB

6 Zodiak Diprediksi Kaya Sebelum Usia 30, Ahli Mengatur Keuangan Menurut Para Pakar Astrologi

Ilustrasi seseorang yang sukses/Magnific

JawaPos.com-Enam zodiak berikut dipercaya memiliki bakar alami dalam mengelola keuangan sejak usia muda.

Tidak heran jika menurut astrologi mereka diprediksi cenderung mampu kaya lebih cepat di usia 20 tahun. 

Baik dalam menggunakan berbagai instrumen investasi, menabung, menggunakan uang, sampai membuat keputusan finansial.

Menurut informasi dari laman timesofindia pada (04/08), keenam zodiak berikut ini memiliki keahlian dalam mengatur keuangan, sehingga diprediksi mampu sukses dan kaya di usia muda.

Capricorn dikenal sebagai sosok yang mampu merencanakan dan mengatur berbagai hal. Sejak usia muda, mereka sudah paham pentingnya bersikap disiplin dan bertanggung jawab soal pengelolaan uang. Capricorn gemar menabung serta membuat perencanaan keuangan jangka panjang. Kebiasaan tersebutlah yang dapat membantu mereka membangun pondasi finansial yang kuat di masa pensiun.

Virgo gemar memperhatikan hal-hal kecil, termasuk di dalam urusan keuangan. Mereka dikenal sangat cermat dalam membelanjakan uang dan berhati-hati saat menabung. Kemampuan berpikir logis yang dimiliki virgo membuat mereka mampu mengambil keputusan finansial yang bijaksana. Sehingga, mereka lebih mudah menciptakan kondisi keuangan yang stabil.

Taurus dikenal sebagai sosok pekerja keras dan memahami pentingnya membuat anggaran keuangan. Taurus cenderung mengambil keputusan yang masuk akal demi mengelola penghasilan maupun pengeluaran setiap harinya.

Cancer sejak mudah mulai membiasakan diri untuk selalu menabung dan menyisihkan uang. Sikap mereka yang bertanggung jawab dan peduli membuat cancer mampu mengambil keputusan finansial yang baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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