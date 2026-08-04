Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin akan mengalami beberapa tantangan dalam hidup. Cara terbaik untuk mengatasi situasi ini adalah dengan percaya pada diri sendiri dan mengambil keputusan positif yang diperlukan.

Jika menghadapi krisis keuangan, cobalah untuk mengontrol pengeluaran agar tidak memengaruhi masa depan. Percayalah pada diri sendiri dan bersiaplah untuk menerima tantangan baru.

Gemini memiliki semua yang dibutuhkan untuk menang dalam hidup. Hari ini dapat membawa hasil positif dan gemini akan mendapatkan pujian dan penghargaan atas kerja keras yang dilakukan.

Zodiak cancer mungkin merasa frustrasi dan gelisah hari ini. Cobalah untuk bersikap sejelas dan sesabar mungkin saat berinteraksi dengan orang lain.

Bersikaplah bijaksana dan diplomatis dalam melakukan pendekatan hari ini. Jangan khawatir, karena ini adalah fase sementara yang akan segera berakhir.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini mungkin akan bertemu belahan jiwa di acara sosial yang dihadiri minggu ini. Terkait karir, gemini perlu membuat keputusan tentang apakah akan meninggalkan tempat kerja saat ini dan memulai pekerjaan baru.

Sementara itu, segeralah bertindak untuk mengatasi stres berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.