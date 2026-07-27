Kaya Raya Bukan Lagi Mimpi! 5 Weton Ini Punya Karisma Langka dan Rezeki Tak Pernah Putus

JawaPos.com - Dari sekian banyak kombinasi weton, terdapat beberapa yang dianggap istimewa. Mereka ini disebut sebagai weton paling dijaya, atau secara spiritual disebut sakthi mandraguna orang-orang yang dihormati oleh langit dan bumi karena kekuatan karismatiknya serta rezeki yang mengalir tanpa henti.

Mereka tak hanya dikagumi manusia, tetapi diyakini juga mendapat restu dari semesta. Pemilik weton ini sering kali dijadikan panutan, menjadi tempat bertanya, bahkan dijadikan tokoh pemersatu di lingkungan sosial dan profesional mereka.

Rezekinya tak pernah mandek, keberuntungannya seperti tak kenal lelah. Hidupnya seolah ditopang oleh kekuatan yang tak kasat mata.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut adalah lima weton paling dijaya yang dipercaya memiliki karisma tinggi dan tidak pernah kekurangan rezeki:

Weton Rabu Kliwon

Orang yang lahir pada Rabu Kliwon dipercaya memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Mereka peka terhadap getaran di sekitarnya dan sering memiliki firasat tajam. Wibawanya alami, auranya tenang, dan keberuntungannya seolah tak habis-habis.

Mereka jarang terlihat bekerja terlalu keras, tetapi hasil hidupnya luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa mereka dilindungi leluhur dan didukung oleh kekuatan semesta. Karena itu, rezeki bagi mereka tak hanya soal kerja keras, tapi juga restu dari langit dan bumi.

Weton Jumat Legi

Jumat Legi adalah weton yang memiliki keseimbangan antara batin dan emosi. Mereka dikenal halus, tenang, dan penuh welas asih.

Menurut kepercayaan primbon, doa-doa orang Jumat Legi sangat mudah terkabul. Energi spiritual mereka mampu membuka banyak pintu rezeki, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka.

Selain dari pekerjaan utama, mereka juga sering mendapatkan rezeki secara misterius atau melalui bantuan orang lain yang datang tanpa diminta.