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Muhammad Rais Raya
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.08 WIB

3 Weton yang di Tahun 2026 ini Hidupnya Jauh dari Segala Macam Penyakit dan Rezekinya Dimudahkan sampai Gampang Kaya

Weton yang diramalkan di tahun 2026 ini hidupnya akan jauh dari segala macam penyakit dan rezekinya dimudahkan sampai gampang kaya. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan di tahun 2026 ini hidupnya akan jauh dari segala macam penyakit dan rezekinya dimudahkan sampai gampang kaya. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, keberuntungan dikatakan akan hadir pada hidup sejumlah pihak.

Hidup dari orang-orang beruntung ini dimungkinkan akan jauh dari segala keburukan yang bisa mengundang kekecewaan.

Tidak hanya itu, berbagai keberkahan akan datang mendekat sehingga hal-hal baik pun bisa dipetik dengan begitu mudahnya.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan di tahun 2026 ini hidupnya akan jauh dari segala macam penyakit dan rezekinya dimudahkan sampai gampang kaya.

1. Weton Kamis Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing umumnya merupakan orang yang diberikan keistimewaan.

Salah satu di antaranya yakni memiliki hati yang lapang dan kesabaran yang tiada ujung batasnya.

Keistimewaan ini diyakini jadi salah satu hal yang membuat weton ini punya nasib baik di tahun 2026 ini.

Mereka dikatakan jadi salah satu pihak yang rezekinya dilapangkan hingga keluarga dan sanak saudara sekalian bisa hidup nyaman. 

2. Weton Sabtu Kliwon

Editor: Hanny Suwindari
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