3 Weton yang di Tahun 2026 ini Hidupnya Jauh dari Segala Macam Penyakit dan Rezekinya Dimudahkan sampai Gampang Kaya

Weton yang diramalkan di tahun 2026 ini hidupnya akan jauh dari segala macam penyakit dan rezekinya dimudahkan sampai gampang kaya. (dok: pexels)
JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, keberuntungan dikatakan akan hadir pada hidup sejumlah pihak.
Hidup dari orang-orang beruntung ini dimungkinkan akan jauh dari segala keburukan yang bisa mengundang kekecewaan.
Tidak hanya itu, berbagai keberkahan akan datang mendekat sehingga hal-hal baik pun bisa dipetik dengan begitu mudahnya.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan di tahun 2026 ini hidupnya akan jauh dari segala macam penyakit dan rezekinya dimudahkan sampai gampang kaya.
1. Weton Kamis Pahing
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing umumnya merupakan orang yang diberikan keistimewaan.
Salah satu di antaranya yakni memiliki hati yang lapang dan kesabaran yang tiada ujung batasnya.
Keistimewaan ini diyakini jadi salah satu hal yang membuat weton ini punya nasib baik di tahun 2026 ini.
Mereka dikatakan jadi salah satu pihak yang rezekinya dilapangkan hingga keluarga dan sanak saudara sekalian bisa hidup nyaman.
2. Weton Sabtu Kliwon
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan