Ramalan Zodiak Capricorn 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin mengalami beberapa masalah di rumah akhir-akhir ini. Capricorn mungkin merasa cemas untuk memperbaiki keadaan. Hari ini, kerahkan upaya terbaikmu dalam menangani situasi apa pun.

Capricorn akan merasakan tekanan dari segala arah, jadi pastikan rumahmu menjadi lingkungan yang nyaman dan tenang. Cobalah berdialog secara terbuka dan jujur hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 24 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu berpikir tentang apakah akan membawa hubungan saat ini menuju tingkat komitmen yang selanjutnya. Terkait karir, capricorn perlu menghadapi masalah pekerjaan secara langsung dan tetap waspada saat menanganinya.

Sementara itu, cobalah mencapai moderasi dan mengendalikan impuls untuk menuju ke arah yang benar. Terkait keuangan, capricorn akan mengalami peningkatan prospek keuangan dan dipercayakan dengan tanggung jawab penting.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn perlu berpikir keras tentang apakah akan membawa hubungan saat ini ke tingkat komitmen selanjutnya. Jika masih lajang, seorang teman mungkin memiliki perasaan romantis terhadap capricorn.

Jika sedang berpacaran, capricorn bertanya-tanya apakah harus menikah dengan pasangan saat ini. Apa pun itu, melangkah ke tingkat selanjutnya adalah pertimbangan utama capricorn hari ini.