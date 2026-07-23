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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.14 WIB

4 Zodiak yang Tidak Pernah Menyerah, Bertahan Meskipun Semuanya Terasa Menyakitkan

Ilustrasi seseorang yang sedang berusaha/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang berusaha/Magnific

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini tidak pernah menyerah pada kehidupan.

Mereka memiliki cita-cita dan tujuan yang besar untuk bisa mewujudkan seluruh impiannya selama ini.

Usaha dan rintangan tidak berarti banyak bagi mereka. Bahkan, disaat semua orang meminta mereka untuk menyudahi dan berhenti, keempat zodiak ini tetap bersikeras untuk melangkah.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (23/07) inilah empat zodiak yang dikenal pantang menyerah.

Aries memahami bahwa kesuksesan tidak datang hanya dalam semalam. Mereka percaya bahwa impian hanya akan bisa diraih dengan kerja keras dan usaha konsisten. Aries selalu menemukan kekuatan untuk mengatasi semuanya. Aries akan terus melangkah bahkan disaat orang lain menyuruh mereka menyerah.

Virgo sangat berkomitmen terhadap target yang telah mereka tetapkan. Selain itu, mereka juga belum cukup peduli terhadap penilaian orang lain. Mereka ingin terlihat kompeten, rapi dan menjadi sosok yang layak mendapatkan apresiasi. Mereka tidak akan menolak kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Leo dipenuhi dengan rasa percaya diri. Mereka yakin memiliki kemampuan untuk meraih kesuksesan karena mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya. Mereka tidak ingin menjalani hidup yang biasa saja. Leo juga percaya bahwa kerja keras mereka pada akhirnya akan membuahkan hasil. 

Capricorn adalah sosok yang sangat berorientasi pada tujuan. Mereka sangat ahli dalam menyusun rencana dan disiplin dalam menjalankannya. Mereka tidak takut mengorbankan waktu ataupun tenaga demi sesuatu yang benar-benar penting bagi mereka. Capricorn sering bersikap keras terhadap dirinya sendiri. Mereka baru merasa puas jika telah memberikan seluruh kemampuan dan usaha terbaiknya untuk mewujudkan hal-hal yang paling berarti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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