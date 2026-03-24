Ramalan Zodiak Sagitarius 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius perlu meluangkan waktu bersama keluarga untuk mengisi energi dan membuat hari semua orang lebih menyenangkan.
Saat ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk bertemu kembali dengan kerabat yang sudah lama tidak ditemui.
Informasi yang sagitarius dapatkan dari mereka akan bermanfaat secara jangka panjang. Biarkan perasaanmu mengalir bebas, dan nikmati waktumu sepenuhnya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 23 Juli 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius perlu mencoba mengejutkan pasangan dengan isyarat romantis yang tak terduga. Terkait karir, impian profesional sagitarius akan segera terwujud seiring dengan kesuksesan yang diraih di tempat kerja.
Sementara itu, periksakan diri ke dokter saat merasa tidak enak badan dan untuk menenangkan kekhawatiran orang-orang yang dicintai.
Pada ranah keuangan, waspadalah saat mengambil keputusan bisnis karena ada kemungkinan mitra sagitarius sedang mencoba mengambil keuntungan yang tidak semestinya.
Cinta Sagitarius
Suasana romantis hadir untuk sagitarius hari ini. Gunakan waktu luang untuk berpikir kreatif dalam mengekspresikan perasaan. Cobalah mengejutkan pasangan dengan isyarat romantis yang tak terduga. Dia pasti akan memperhatikan dan menghargainya.
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