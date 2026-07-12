Ramalan Zodiak Capricorn 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Namun, capricorn tidak perlu khawatir, karena setiap orang mengalami fase ini. Jangan merasa patah semangat dan kehilangan motivasi karena perasaan ini.

Sebaliknya, cobalah untuk tetap tenang dan temukan cara untuk mengatasi perasaan ini. Perubahan suasana hati seperti ini bersifat sementara.

Melakukan aktivitas lain dapat membantu capricorn untuk mengalihkan perhatian dari suasana hati yang buruk.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 22 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu menciptakan kedamaian dan membangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. Terkait karir, curahkan waktu serta keterampilan profesionalmu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara itu, tetaplah melakukan rutinitas olahraga untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Terkait keuangan, capricorn akan mengalami peningkatan prospek keuangan dan dipercayakan dengan tanggung jawab penting.

Cinta Capricorn

Waspadalah terhadap kecenderungan untuk suka berdebat dan reaksioner. Sifat-sifat ini hanya akan menyebabkan lebih banyak stres dan ketegangan dalam hubungan capricorn.