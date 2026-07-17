4 Zodiak Paling Anti Menghosting, Selalu Sempat Beri Kabar Dalam Situasi Apapun

JawaPos.com-Beberapa zodiak memilih menghilang tanpa kabar atau menghosting karena takut menghadapi konfrontasi.

Mereka juga tidak menyadari bahwa orang lain sangat menunggu balasan atau kejelasan dari mereka.

Namun, ada juga zodiak yang akan terbuka secara langsung, supaya anda tidak terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (17/07) empat zodiak berikut ini selalu anti dengan yang namanya menghosting.

Capricorn

Capricorn tidak takut berkata apa adanya. Capricorn lebih memilih duduk bersama dan menjelaskan dengan jujur soal hubungan agar jelas. Jika capricorn terlihat menghilang, biasanya karena mereka sudah menyampaikan sikap dan keputusan mereka dengan sangat jelas sebelumnya. Mereka tidak merasa pergi secara tiba-tiba, karena menurut mereka, penjelasan yang layak sudah diberikan.

Pisces

Pisces akan berusaha menyampaikan sebaik mungkin dan dengan cara yang lembut. Pisces tidak ingin anda meninggalkan percakapan dengan merasa ada yang salah pada diri anda. Anda tahu bahwa anda adalah sosok yang berharga. Bukan berarti anda tidak akan menemukan cinta bersama orang lain.

Virgo

Virgo mampu menyampaikan perasaan dengan jujur, lugas, dan jelas. Mereka memandang hubungan asmara layaknya kerja sama. Jika memang tidak cocok, maka hubungan tersebut memang tidak berhasil. Satu-satunya kondisi yang membuat virgo melakukan ghosting adalah saat mereka merasa hubungan yang terjalin belum cukup dekat.

Leo

Leo tidak takut menghadapi konfrontasi. Bagi mereka sedikit drama terkadang justru membuat keadaan menjadi lebih menarik. Anda tidak akan dibiarkan dengan berbagai pertanyaan yang tidak menjawab. Mereka tidak akan membiarkan seseorang menggantung tanpa kepastian karena leo suka mengungkapkan isi pikirannya, sekaligus menunjukkan bahwa mereka menghargai diri sendiri. Mereka akan tetap berani, penuh semangat, dan berbicara dengan jujur dari hati.