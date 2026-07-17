Benarkah Zodiak Memengaruhi Kecerdasan? Ini Peringkat 12 Zodiak Menurut Astrologi

JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak diyakini memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda, termasuk dalam cara berpikir, memecahkan masalah, serta menyerap informasi.

Sebagian zodiak disebut memiliki kemampuan analisis yang tajam dan cepat memahami situasi, sementara zodiak lainnya dipercaya lebih membutuhkan waktu untuk mengolah informasi sebelum mengambil keputusan. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari interpretasi astrologi dan bukan ukuran kecerdasan yang bersifat ilmiah.

Dirangkum dari English Jagran, berikut urutan 12 zodiak berdasarkan tingkat kecerdasan menurut astrologi. Apakah zodiak Anda termasuk dalam daftar teratas?

1. Aquarius (20 Januari - 18 Februari) - Si Visioner

Aquarius dikenal karena kecerdasan, inovasi, dan pemikiran progresifnya yang luar biasa.

Mereka memiliki kemampuan unik untuk berpikir di luar kotak, yang menjadikannya visioner di bidang masing-masing.

Kecerdasan, pikiran tajam, dan sifat analitis memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah yang rumit dengan mudah.

2. Gemini (21 Mei - 20 Juni) - Si Anak Jenius

Gemini terkenal karena kecerdasan, serba bisa, dan mudah beradaptasi. Mereka memiliki pikiran lincah yang cepat memahami konsep dan ide baru.