4 Zodiak Ini Diam-Diam Punya Hati Hello Kitty, Dibalik Sifat Luarnya yang Cuek Mereka Sangat Bucin ke Pasangannya

JawaPos.Com - Beberapa zodiak mungkin memberikan kesan cuek saat pertama kali bertemu.

Namun, dibalik itu semua, mereka sebenarnya memiliki hati yang lembut, terutama kepada orang-orang yang mereka sayangi.

Seiring hubungan semakin kuat, rasa percaya mereka semakin tinggi. Sehingga hubungan terasa semakin hangat.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (9/7) dibalik sikap luarnya yang cenderung cuek, empat zodiak berikut sangat bucin dengan pasangannya.

Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang realistis dan cenderung sinis. Namun, semua itu berubah saat mereka benar-benar mengenal pasangan. Saat capricorn yakin bahwa anda berbeda dari kebanyakan orang, mereka akan menunjukkan sisi yang mengejutkan. Capricorn rela melakukan apa saja demi orang yang mereka cintai. Mereka setia, penuh dedikasi, dan berkomitmen. Sekali mereka berada di pihak anda, mereka akan menjadi sosok yang selalu dapat diandalkan.

Scorpio

Scorpio membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka hati. Mereka sangat berhati-hati dalam menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka. Saat scorpio menyadari bahwa anda adalah orang yang tulus dan dapat dipercaya, mereka akan mulai menurunkan pertahanan mereka.

Aquarius

Aquarius tidak selalu mudah saat mereka mengekspresikan perasaan. Meski pada awal perkenalan aquarius terlihat cuek, namun seiring waktu mereka akan menunjukkan perhatian yang semakin besar. Anda merasa menjadi orang paling istimewa di manapun anda berada. Hanya saja mereka membutuhkan waktu, sampai memang benar-benar merasa yakin bahwa anda layak mendapatkan perhatian mereka.

Aries