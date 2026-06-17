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Rabbany Wanadriani
Rabu, 17 Juni 2026 | 18.45 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 18 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Besok adalah hari penuh kepuasan untuk shio Tikus.

Sementara besok mungkin akan menjadi hari yang sulit jika shio Kelinci memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 18 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Besok adalah hari penuh kepuasan.

Segalanya tampak berjalan lancar dan Anda merasa puas dengan hidup.

Nikmati perasaan ini selama Anda mampu.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Editor: Hanny Suwindari
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