Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 9 Juni 2026 | 23.36 WIB

5 Faktor Utama yang Membuat Gen Z Menjauh dari Nilai Generasi Sebelumnya

Ilustrasi Gen Z (Freepik) - Image

Ilustrasi Gen Z (Freepik)

JawaPos.com – Generasi Z atau Gen Z dinilai semakin sulit menerapkan prinsip hidup yang dianut generasi sebelumnya karena menghadapi kondisi sosial yang berbeda.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental, yang membuat mereka lebih selektif dalam menentukan pilihan hidup dan pekerjaan.

Lahir pada rentang 1997 hingga 2012, Gen Z tumbuh di tengah era yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk menantang tradisi lama serta membangun jalan hidup sendiri yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masa kini.

Berikut 5 alasan gen z sulit menerapkan prinsip generasi sebelumnya dalam menjalani kehidupan, seperti dilansir dari laman YourTango.

1.     Mengutamakan Kesehatan Mental

Generasi yang lebih tua dibesarkan dengan mentalitas tangguh. Mereka memiliki stigma terhadap terapi, sehingga mereka menghindari kerja keras yang terlibat dalam kesadaran emosional dan ketersediaan.

Gen Z jauh lebih terhubung dengan perasaan mereka daripada generasi yang lebih tua. Mereka secara aktif menolak gagasan bahwa menjalani terapi berarti ada yang salah dengan mereka.

Generasi Z melihat terapi sebagai jalan untuk mengenal diri mereka sendiri pada tingkat yang lebih dalam. Mereka ingin melepaskan diri dari trauma generasi dan membangun kecerdasan emosional mereka, karena berhubungan dengan dunia batin mereka memungkinkan mereka memasuki dunia dengan cara yang penuh kesadaran.

Salah satu survei mengungkapkan bahwa Gen Z merasakan lebih banyak stres daripada generasi yang lebih tua serta mengatakan bahwa sebagian stres Gen Z berasal dari transisi umum, seperti mengelola keuangan mereka sendiri dan membuat keputusan tentang karier mereka.

Namun, mereka juga hidup di dunia yang berbeda dari dunia tempat generasi yang lebih tua tumbuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bertabur Bintang, The Gentlemen Season 2 Tambah Sejumlah Pemeran Baru - Image
Music & Movie

Bertabur Bintang, The Gentlemen Season 2 Tambah Sejumlah Pemeran Baru

Selasa, 9 Juni 2026 | 20.18 WIB

11 Keterampilan Dasar Fase Dewasa yang Jadi Kesulitan Gen Z Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

11 Keterampilan Dasar Fase Dewasa yang Jadi Kesulitan Gen Z Menurut Psikologi

Selasa, 9 Juni 2026 | 08.37 WIB

Sah! Suhud Alynudin Jadi Ketua DPRD DKI Jakarta yang Baru, Siap Genjot Pembiayaan Kreatif - Image
Jabodetabek

Sah! Suhud Alynudin Jadi Ketua DPRD DKI Jakarta yang Baru, Siap Genjot Pembiayaan Kreatif

Selasa, 9 Juni 2026 | 02.10 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore