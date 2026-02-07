Ramalan Zodiak Virgo 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Virgo. (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak virgo benar-benar tahu cara merayu. Ada percikan di dalam diri virgo yang menyebar secara alami kepada orang-orang di sekitar. Virgo memiliki kepekaan dan emosi yang dapat berkembang hari ini.
Virgo mungkin memikat orang-orang baru. Jangan lupa untuk mengisi ulang energimu, agar perasaanmu tetap utuh di hari-hari mendatang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 9 Juni 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Berhati-hatilah karena zodiak virgo mungkin akan mengalami kesalahpahaman atau pertengkaran dengan pasangan. Terkait karir, jangan terlalu berharap mendapatkan pujian dari atasan dan bersikaplah rendah hati.
Sementara itu, lakukan aktivitas yang menenangkan dan mengencangkan otot dengan mengikuti kelas yoga. Terkait keuangan, jangan frustrasi ketika menghadapi masalah bisnis dan cobalah menelusuri bidang pekerjaan lain.
Cinta Virgo
Hari ini, virgo mungkin akan mengalami kesalahpahaman atau pertengkaran dengan pasangan. Virgo kesulitan mengetahui bagaimana cara menghadapinya.
Namun, virgo akan melewati situasi ini dengan gemilang dan akan membuat pasangan terkesan dengan kemampuan virgo. Dekati pasangan dengan penuh kasih sayang dan cinta, karena dia tidak bermaksud jahat kepada virgo.
Karir Virgo
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