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Rabbany Wanadriani
Minggu, 7 Juni 2026 | 19.14 WIB

Ramalan Shio Besok Senin 8 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik) - Image

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik)

JawaPos.com - Shio Ular mungkin merasa jengkel dengan banyaknya keputusan sulit yang harus diambil.

Di sisi lain, pastikan shio Kuda mengakui kontribusi orang lain.

Berikut ini ramalan shio pada hari Senin 8 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Berhati-hatilah dengan siapa Anda berbeda pendapat saat ini.

Anda mungkin akan kesulitan meminta bantuan ketika saatnya tiba.

Pastikan Anda tidak merusak hubungan baik dengan siapa pun.

Itu bisa berbalik merugikan Anda.

Editor: Candra Mega Sari
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