Ramalan Zodiak Cancer Jumat, 29 Mei 2026: Ikuti Intuisi dan Jaga Keseimbangan Emosi

JawaPos.com - Hari ini Cancer merasakan suasana emosional yang lebih tenang dan menenangkan.

Energi yang hadir membuat pemilik zodiak berlambang kepiting ini lebih nyaman mencari kedekatan, kehangatan, dan hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitar.

Pergerakan Bulan yang harmonis dengan Venus memperkuat sisi intuitif dan penuh empati milik Cancer. Kamu akan lebih mudah mengenali mana situasi yang memberi rasa aman dan mana yang justru menguras energi emosional.

Sebagai zodiak berelemen air yang sangat dipengaruhi oleh Bulan, hari ini Cancer bisa merasa lebih terhubung dengan perasaan terdalamnya.

Banyak hal terasa berjalan lebih selaras, terutama dalam hubungan pribadi dan komunikasi emosional.

Namun, pengaruh Venus yang berhadapan dengan Saturnus juga menjadi pengingat agar tetap menjaga batasan sehat. Bersikap lembut bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri.

Mari simak ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 29 Mei 2026 seperti dilansir dari laman Astroscope.