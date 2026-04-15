Ramalan Zodiak Sagitarius 24 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin mengalami kekecewaan dan frustrasi pada beberapa bidang. Kemungkinan, rencana dan tujuan yang sagitarius tetapkan untuk diri sendiri akan sulit dicapai, sehingga memengaruhi produktivitas dan membuat sagitarius tidak bahagia.

Jangan khawatir tentang masalah ini, karena hanya bersifat sementara.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 24 Mei 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Saat ini, zodiak sagitarius akan disibukkan untuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Terkait karir, sagitarius perlu mengambil langkah-langkah untuk menetralisir upaya para pesaing di tempat kerja.

Sementara itu, sagitarius akan melihat beberapa perbaikan pada kondisi tekanan darah hari ini. Pada ranah keuangan, tingkatkan kecepatan kerja dan penghasilan sagitarius akan meningkat.

Cinta Sagitarius

Sagitarius mungkin akan sibuk untuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Jika masih lajang, sagitarius mungkin akan sangat terlibat dalam persiapan pernikahan teman dekat.

Ini adalah masa-masa yang sibuk, tetapi juga menciptakan banyak kenangan indah bersama keluarga dan teman. Jadi, nikmatilah hari ini.