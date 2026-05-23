Ramalan Zodiak Capricorn 23 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani hari ini karena sikap impulsif berpotensi membuat sejumlah peluang penting terlewat begitu saja. Pengambilan keputusan yang tergesa-gesa justru dapat memunculkan persoalan baru yang sebenarnya bisa dihindari.
Hari ini menjadi pengingat agar Anda lebih mengutamakan kebijaksanaan dan ketenangan dalam bersikap. Dengan berpikir lebih matang sebelum bertindak, Capricorn tetap memiliki kesempatan menjaga stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (23/5), dikutip dari Astroved.
Secara umum, hari ini menuntut Capricorn untuk lebih cerdas membaca situasi. Kecenderungan bertindak spontan atau terburu-buru bisa membuat Anda kehilangan kesempatan berharga yang sebenarnya terbuka di depan mata. Karena itu, penting untuk mengedepankan pertimbangan yang rasional sebelum mengambil keputusan.
Kehidupan asmara Capricorn dipengaruhi oleh perasaan tidak aman yang cukup kuat. Kekhawatiran atau keraguan yang muncul dalam pikiran bisa terbawa ke dalam hubungan dan memengaruhi suasana bersama pasangan.
Bagi Capricorn yang telah memiliki pasangan, cobalah mengelola emosi dengan lebih baik agar komunikasi tidak dipenuhi prasangka atau sikap defensif. Sementara bagi yang masih sendiri, memahami kebutuhan emosional diri sendiri akan membantu membangun hubungan yang lebih sehat ke depannya.
Karier Capricorn menghadapi tantangan yang perlu disikapi dengan kepala dingin. Hari ini mungkin tidak menjadi waktu yang paling ideal di lingkungan kerja, terutama jika perbedaan pendapat memicu perdebatan dengan rekan maupun atasan.
Menahan ego dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu akan menjadi langkah bijak. Fokus pada tanggung jawab utama dan menjaga profesionalisme sangat penting agar posisi serta reputasi Anda tetap aman.
Kondisi kesehatan Capricorn memerlukan perhatian lebih, terutama yang berkaitan dengan stres dan ketegangan tubuh. Beban pikiran yang menumpuk dapat memengaruhi kenyamanan fisik sepanjang hari.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan