Ramalan Zodiak Capricorn 22 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin merasa sedikit lelah hari ini. Tenanglah dan jangan khawatir, karena ini mungkin hanya akibat dari beban kerja ekstra yang telah capricorn pikul selama beberapa minggu terakhir.

Berusahalah untuk tetap tenang dan kurangi amarah, karena itu tidak pernah berakhir dengan baik. Cobalah untuk tetap tenang demi kesehatan mental sendiri. Bahkan jika diprovokasi, tetaplah tenang dan bijaksana dalam menanggapinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 22 Mei 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn mungkin merasa sedikit lengah dalam menjalani hubungan asmara saat ini. Terkait karir, capricorn akan mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek baru yang membuat bersemangat.

Sementara itu, berkomunikasilah secara terbuka dengan seseorang dan kendalikan keadaan emosionalmu sendiri. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengarahkan kembali investasi serta mempertimbangkan berdonasi untuk tujuan yang mulia.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn mungkin merasa sedikit lengah dalam menjalani hubungan asmara. Jika merasa tidak bisa setia kepada pasangan, pastikan capricorn memutuskan terlebih dahulu apakah siap untuk mengakhiri hubungan saat ini.

Pastikan hubungan dengan pasangan dan selesaikan masalah apa pun sebelum menjadi semakin parah.