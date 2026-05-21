Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 22 Mei 2026 | 06.09 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Jumat, 22 Mei 2026 Karier, Percintaan Sampai Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/lakiaktertsd) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/lakiaktertsd)

JawaPos.com - Minggu ini Aquarius diprediksi akan menghadapi situasi yang cukup menyita waktu dan tenaga.

Beberapa rencana mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga ada pekerjaan yang tertunda.

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menyesuaikan ekspektasi agar tidak terlalu kecewa dengan hasil yang diperoleh.

Selain itu, selama periode 22 Mei 2026, Aquarius disarankan untuk lebih realistis dalam melihat kondisi yang ada.

Sikap terlalu berharap berlebihan dapat membuat Anda merasa tidak puas. Dengan tetap tenang dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan, minggu ini tetap dapat dilalui dengan lebih baik.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aquarius pada minggu ini yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Aquarius perlu menjaga sikap optimis dan tetap tenang meskipun hasil kerja belum maksimal. Tekanan pekerjaan dapat membuat Anda merasa kurang puas terhadap performa sendiri.

Namun, dengan sikap yang lebih santai dan tidak terlalu terbebani, peluang untuk memperbaiki hasil kerja tetap terbuka.

Fokus pada proses akan membantu Anda mencapai perkembangan secara bertahap.

2. Percintaan

Hubungan asmara Aquarius minggu ini terlihat cukup positif. Ada kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan, termasuk aktivitas yang bermakna seperti perjalanan spiritual atau kegiatan bersama lainnya.

Momen ini dapat meningkatkan rasa kebahagiaan dan mempererat hubungan. Komunikasi yang baik akan menjadi kunci keharmonisan dalam hubungan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Aquarius diperkirakan kurang stabil selama minggu ini. Arus pemasukan tidak terlalu besar sehingga Anda perlu lebih bijak dalam mengatur pengeluaran.

Menghemat dan mengelola uang dengan hati-hati menjadi langkah penting agar kebutuhan tetap terpenuhi hingga akhir minggu.

4. Kesehatan

Dari sisi kesehatan, Aquarius berada dalam kondisi yang cukup normal. Namun, ada kemungkinan mengalami gangguan ringan pada pencernaan jika pola makan tidak dijaga dengan baik.

Menjaga asupan makanan dan istirahat yang cukup akan membantu menjaga kondisi tubuh tetap stabil.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 22 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 22 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 07.11 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 22 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 22 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 07.10 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Jumat, 22 Mei 2026 Karier, Percintaan Sampai Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Jumat, 22 Mei 2026 Karier, Percintaan Sampai Kesehatan

Jumat, 22 Mei 2026 | 06.19 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore