Ramalan Mingguan Zodiak Libra 11 hingga 17 Mei 2026: Hindari Keputusan Besar dan Jaga Emosi





JawaPos.com - Minggu ini pemilik zodiak Libra diprediksi akan menghadapi beberapa situasi yang cukup menguras energi dan emosi.



Dalam periode 11 hingga 17 Mei 2026, hasil yang diharapkan mungkin tidak selalu berjalan sesuai rencana.



Bahkan, aktivitas rutin sehari-hari pun bisa terasa lebih berat dari biasanya.



Karena itu, Libra disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan penting selama minggu ini.



Meski tantangan cukup terasa, Libra tetap memiliki peluang melewati minggu dengan baik jika mampu menjaga kesabaran dan mengontrol emosi.



Sikap tenang, hati-hati dalam bertindak, serta menjaga hubungan baik dengan orang sekitar akan sangat membantu mengurangi tekanan yang muncul.



Berikut ramalan lengkap Libra minggu ini mulai dari karier, percintaan, keuangan, hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.



1. Karier



Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, Libra perlu bekerja lebih teliti agar terhindar dari kesalahan kecil yang bisa berdampak pada hasil pekerjaan.



Tekanan kerja yang meningkat dapat membuat konsentrasi mudah terganggu.



Karena itu, Libra disarankan menjalani pekerjaan dengan sabar dan tidak terburu-buru.



Menjaga komunikasi yang baik dan bersikap sopan kepada rekan kerja juga penting untuk menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman selama minggu ini.



2. Percintaan



Dari sisi asmara, hubungan Libra dengan pasangan kemungkinan mengalami sedikit gangguan akibat masalah sensitif atau emosi yang sulit dikendalikan.



Situasi ini bisa memengaruhi keharmonisan hubungan jika tidak disikapi dengan bijak.



Libra perlu lebih terbuka dan bersikap ramah kepada pasangan agar hubungan tetap berjalan harmonis.



Menghindari perdebatan yang tidak penting serta mencoba memahami perasaan pasangan akan membantu memperbaiki suasana hubungan.



3. Keuangan



Kondisi keuangan Libra diperkirakan cukup menantang selama minggu ini. Pengeluaran tidak terduga berpotensi membuat kondisi finansial menjadi kurang stabil.



Selain itu, meningkatnya kebutuhan dan tanggung jawab juga bisa membuat Libra lebih sulit mengatur pemasukan dan pengeluaran.



Oleh karena itu, penting untuk lebih disiplin dalam mengelola uang dan menghindari pembelian yang tidak terlalu diperlukan.



4. Kesehatan



Dalam hal kesehatan, Libra perlu lebih memperhatikan pola makan. Masalah pencernaan seperti perut tidak nyaman atau gangguan lambung berpotensi muncul jika pola makan tidak dijaga dengan baik.



Mengurangi makanan pedas dan berminyak menjadi langkah yang disarankan agar kondisi tubuh tetap stabil.



Selain itu, istirahat yang cukup dan menjaga pola hidup sehat juga penting untuk membantu tubuh tetap bugar sepanjang minggu.