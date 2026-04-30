4 Zodiak Ini Ditakdirkan Jadi Si Petualang Cinta Sebelum Benar-Benar Bertemu Jodoh Aslinya

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini butuh terjebak pada sosok yang salah, dan rasa sakit sebelum mereka bertemu dengan jodohnya.

Mereka akan menghadapi jatuh cinta berkali-kali sebelum menemukan sosok yang tepat.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut menghadapi character development sebelum akhirnya bertemu dengan jodohnya.

Pisces

Pisces bisa jatuh cinta dengan siapa saja yang memberikan perhatian pada mereka. Pisces akan jatuh cinta beberapa kali sebelum akhirnya menemukan orang yang ditakdirkan untuk mereka. Namun, pisces tidak boleh kehilangan harapan, karena suatu saat mereka akan menemukan orang yang tepat. Mereka hanya perlu melalui beberapa pengalaman gagal sebelum bertemu cinta sejati.

Libra

Libra bisa jatuh cinta pada banyak orang di sepanjang hidupnya. Mereka cenderung mengabaikan kekurangan dan fokus pada kelebihan orang lain. Bagi libra, seseorang tidak harus selamanya ada di dalam hidup untuk menjadi penting. Libra sangat ingin merasakan cinta.sehingga, selalu menemukan hal kecil yang bisa dicintai dari orang disekitarnya.

Leo

Leo lebih menikmati fase awal hubungan yang penuh semangat, dibandingkan berada di dalam fase serius. Leo akan meninggalkan orang yang tidak tepat saat asmara mereka mulai membosankan. Namun, butuh waktu bagi leo untuk menemukan seseorang yang bisa terus membuat mereka tertarik.

Gemini

Gemini tidak langsung tahu tipe pasangan yang cocok bagi mereka. Gemini butuh fase coba-coba, termasuk menjalin HTS. meskipun butuh waktu bagi mereka untuk menemukan sosok yang tepat, bukan berarti hubungan itu terasa sia-sia.