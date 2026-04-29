Ramalan Zodiak Leo 29 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo harus berhati-hati dan tetap waspada terhadap orang-orang di sekitar yang mungkin menyimpan perasaan tidak enak dan iri hati. Jangan biarkan komentar atau opini negatif memengaruhi.

Pendekatan terbaik leo adalah mengabaikannya dan melanjutkan hidup dengan baik. Tetaplah fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab sendir8, dan hari leo akan baik-baik saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 29 April 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo tidak boleh terlalu idealis sehingga akan kecewa dengan setiap orang yang ditemui. Terkait karir, telusuri berbagai minat serta pikirkan bagaimana leo dapat menggabungkan hobi dengan pekerjaan.

Sementara itu, jangan takut untuk meminta bantuan teman dan keluarga dalam hal kesehatan. Terkait keuangan, leo tidak boleh melupakan hal-hal terpenting dalam hidup, seperti keluarga, teman, dan kesehatan, saat memiliki tambahan pendapatan.

Cinta Leo

Hari ini, leo merasa idealis sambil bermimpi tentang pasangan idaman. Pikiran leo melayang tanpa henti tentang dimana dan siapa orang itu. Pikiran-pikiran ini tidak berbahaya dan dapat mengarah pada beberapa kesadaran diri.

Tetapi, jangan terlalu terbawa suasana. Cobalah untuk tidak terlalu idealis sehingga leo menjadi kecewa dengan setiap orang yang ditemui.