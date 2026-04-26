Ramalan Zodiak Taurus 26 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com – Zodiak taurus merasa bersemangat dan siap untuk menyingkirkan hal-hal negatif dari hidup. Taurus mungkin ingin menghentikan kebiasaan negatif yang telah dipraktikkan dan memulai serangkaian perilaku baru yang baik. Ini bahkan dapat mengarah pada evaluasi ulang hubungan dalam sudut pandang baru.
Ini adalah hari yang fantastis untuk refleksi diri, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut dan mempersiapkan diri untuk kesuksesan jangka panjang. Tetaplah termotivasi dan fokus pada tujuan baru yang telah ditetapkan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 26 April 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus perlu memilih pasangan dengan sangat hati-hati dan tidak terbawa oleh ketertarikan sesaat. Terkait karir, jagalah etika dan integritas saat ada seseorang yang mungkin mencoba menipu taurus.
Sementara itu, lakukan olahraga yang terorganisir sebagai cara untuk menjaga kebugaran serta mempertahankan awet muda. Terkait keuangan, taurus perlu meminta nasihat dari seorang profesional setelah baru-baru ini terjebak dalam investasi yang berisiko.
Cinta Taurus
Pilihlah pasangan dengan sangat hati-hati dan jangan terbawa oleh ketertarikan sesaat, hingga mengorbankan kebahagiaan jangka panjang. Jika telah memilih orang yang tepat untuk diri sendiri, maka berusahalah sebaik mungkin untuk memahami pasangan. Berbagi momen bahagia bersama akan membawa kebahagiaan tanpa batas bagi kalian berdua.
Karir Taurus
Seseorang mungkin mencoba menipu taurus. Hari ini, taurus harus fokus pada menjaga etika dan integritas. Orang lain mungkin mencoba menyesatkan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral taurus.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!