Sinyal Semesta Menguat! Ramalan Tarot Mulai 25 April Membuka Pintu Manifestasi Besar—Saat Pikiran, Niat, dan Takdir Mulai Selaras Tanpa Disadari

JawaPos.com - Ada saat di mana semesta seakan berbicara lebih jelas dibanding hari-hari biasa. Bukan lewat suara, melainkan lewat perasaan, intuisi, dan dorongan batin yang sulit dijelaskan.

Hari ini menjadi salah satu momen tersebut—ketika energi spiritual mendorong setiap individu untuk tidak hanya bermimpi, tetapi mulai mewujudkan apa yang selama ini tertunda.

Dilansir dari YourTango, energi kosmik saat ini dipengaruhi oleh Matahari di Taurus, Bulan di Gemini, serta masuknya Venus ke Gemini. Kombinasi ini menghadirkan keseimbangan antara kestabilan dan kecepatan berpikir.

Kartu tarot kolektif yang muncul adalah “The Magician” atau Sang Penyihir—sebuah simbol kuat tentang manifestasi, kemampuan mencipta realitas, dan kekuatan niat yang mulai menemukan jalannya.

Berikut ramalan tarot untuk masing-masing zodiak yang membawa pesan penting bagi perjalanan hidup ke depan:

1. Aries – Ratu Cawan: Intuisi menjadi kompas menuju keputusan besar

Aries sedang berada dalam fase di mana logika dan perasaan berjalan beriringan. Energi Ratu Cawan membantu memahami emosi secara lebih dalam tanpa terjebak di dalamnya. Ini menjadi momen tepat untuk mengubah perasaan menjadi langkah nyata, terutama dalam hal keuangan dan keputusan penting.

2. Taurus – Tujuh Cangkir: Waspada ilusi di tengah banyaknya pilihan

Banyaknya peluang justru bisa menjadi jebakan jika tidak disaring dengan bijak. Taurus diminta untuk tidak hanya mengikuti keinginan sesaat, tetapi juga melihat fakta yang ada. Kejelasan niat menjadi kunci agar tidak tersesat dalam pilihan yang tampak menarik namun belum tentu tepat.

3. Gemini – Tiga Pentakel: Kekuatan kolaborasi membuka jalan baru

Gemini mendapatkan energi untuk tampil autentik dan bekerja sama dengan orang lain. Hubungan yang terjalin saat ini membawa pelajaran penting tentang keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Dengan niat yang tulus, kerja sama bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar.

4. Cancer – Delapan Tongkat: Jangan terburu-buru dalam mengejar hasil

Pergerakan yang terlalu cepat justru berpotensi menguras energi. Cancer diingatkan untuk mengatur ritme hidup, tidak memaksakan segala sesuatu berjalan cepat. Dalam ketenangan, justru hasil yang lebih baik bisa tercapai.