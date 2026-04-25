Ramalan Mingguan Menggetarkan Jiwa, Scorpio Membuka Jalan Takdir dan Mengungkap Energi Tersembunyi di Masa Mendatang

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, ada masa di mana semesta seakan berbicara lebih lantang dari biasanya. Energi langit bergerak, membentuk pola yang tak kasat mata namun terasa dalam batin.

Inilah periode di mana intuisi, emosi, dan arah hidup seolah diselaraskan kembali. Ketika energi kosmik bertemu dengan kesadaran manusia, maka lahirlah momentum perubahan yang tidak bisa diabaikan.

Bersumber dari ulasan di yourtango.com, pergerakan astrologi kali ini membawa pesan kuat melalui hadirnya Bulan Purnama di Scorpio—sebuah fase yang dikenal sebagai gerbang transformasi, pembongkaran emosi terdalam, sekaligus kebangkitan kekuatan batin.

Ditambah dengan pengaruh Uranus dan Venus yang telah berpindah ke Gemini, serta pergerakan Bulan dari Virgo menuju Libra, tema besar yang muncul adalah komunikasi, refleksi diri, dan keberanian menghadapi kebenaran.

Berikut ramalan untuk masing-masing zodiak dalam periode ini:

1. Aries

Aries didorong untuk kembali menata disiplin hidupnya. Energi yang hadir membawa kesadaran bahwa ambisi saja tidak cukup tanpa arah yang jelas. Saat energi Libra mulai terasa, Aries diajak belajar memahami orang lain, menyeimbangkan ego dengan empati.

Puncaknya, Bulan Purnama Scorpio membangkitkan jiwa petualang, namun juga mengingatkan pentingnya rencana yang matang agar mimpi tidak sekadar menjadi angan.

2. Taurus