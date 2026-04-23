4 Zodiak yang Suka Dipuji, Menikmati Setiap Perhatian yang Diberikan Orang Lain

JawaPos.com-Beberapa orang lebih membutuhkan pujian daripada kritik. Mereka bisa menjadi lebih maju saat diberikan respon positif.

Aries dan leo contohnya, mereka adalah zodiak yang sangat suka dipuji. Mereka cenderung percaya diri, ekspresif, dan mencari pujian untuk memvalidasi ego mereka.

Berikut informasi dari laman collective.world mengenai empat daftar zodiak yang haus akan pujian.

Leo

Leo sangat menikmati perhatian dan pengakuan dari orang lain. Citra diri mereka sangat berkaitan dengan bagaimana orang lain memandang diri mereka. Leo benar-benar menyukai pujian

Aries

Aries suka tampil berbeda yang membuat orang lain terkesan. Mereka lebih menunjukkan pesonanya secara terang-terangan. Aries selalu tampil maksimal saat bercanda, menari, dan bernyanyi. Mereka bahkan rela pindah pada orang lain untuk menemukan sosok yang bersedia memanjakan ego mereka.

Cancer

Cancer bisa merasa tidak aman dan bahkan sedikit terluka jika anda tidak mengatakan sesuatu yang baik tentang mereka. Cancer bisa langsung mengira bahwa anda sebenarnya tidak menyukai mereka. Berikan pujian pada cancer, supaya mereka bisa tumbuh lebih baik.

Libra

Libra adalah sosok yang selalu mencari keseimbangan. Mereka lebih suka kejujuran daripada mengetahui belakangan bahwa seseorang diam-diam membicarakan mereka. Libra tidak akan memaksa anda mengungkapkan perasaan itu. Percayalah, mereka akan sangat senang jika anda yang lebih dulu mengambil langkah pertama.