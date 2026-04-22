4 Zodiak Percaya Bahwa Cinta Memerlukan Pengorbanan, Perlu Menuntut Lebih Pada Pasangan

JawaPos.com-Empat zodiak berikut perlu berhati-hati dalam mendefinisikan cinta. Mereka kerap berkorban terlalu banyak demi melihat pasangannya bahagia.

Mereka bahan tidak berani menuntut seperti yang seharusnya mereka dapatkan di dalam hubungan.

Mengutip dari laman collective.world berikut empat zodiak yang terlalu keras pada diri sendiri, sampai mengorbankan segalanya demi pasangannya.

Cancer

Cancer rela melakukan apa saja untuk orang yang mereka cintai. Namun hal itu bukan berarti anda harus terus-menerus memberikan diri anda setiap hari. Cinta seharusnya tentang kompromi, dan saling bertemu untuk mendapatkan jalan tengah. Cinta yang nyata tidak akan memaksa anda melakukan begitu banyak hal yang membuat anda stres, sementara pasangan anda hidup santai.

Libra

Libra tidak seharusnya harus kehilangan teman, hobi, dan identitas mereka demi seseorang. Pasangan seharusnya menambah kebahagiaan dalam hidup anda. Anda tidak perlu mengorbankan diri sendiri atau hal-hal yang membuat anda merasa bahagia demi seseorang.

Leo

Leo tidak bisa meminta mereka melepaskan semua hal penting hanya untuk membuat diri mereka bahagia. Mereka bisa mengajak anda masuk ke dalam berbagai aktivitas favorit. Anda dan teman bisa bersama-sama menjalani hal yang anda sukai. Tidak adil jika anda mengharapkan mereka menyerahkan segalanya untuk anda.

Capricorn

Capricorn akan berusaha lebih dari cukup hanya untuk memberikan sedikit kebahagiaan bagi mereka. Bekerja di dalam hubungan itu penting, namun bukan berarti anda harus menghancurkan diri sendiri dalam prosesnya. Orang yang tepat tidak akan meminta anda meninggalkan hal-hal yang paling berarti di dalam hidup anda.